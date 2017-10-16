Владивосток и КНДР возобновили морское грузовое сообщение

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Морское сообщение между российским Владивостоком и северокорейским Раджином, приостановленное в августе, возобновилось, пассажиров пока не перевозят, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-перевозчика Владимир Баранов.
В морском терминале Владивостока РИА Новости заявили, что договор на обслуживание северокорейского судна прекратил действие 22 августа, так как ООО "ИнвестСтройТрест" отозвало полномочия своего представителя у компании "Лига Транзит". В морском терминале отмечали, что компания-оператор теплохода задолжала терминалу более 1,5 миллиона рублей.
Ранее генконсульство КНДР направило экс-губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому письмо, в котором попросило помочь с возобновлением морских рейсов между Владивостоком и северокорейским Раджином.
Паромное сообщение между КНДР и Россией было запущено в мае 2017 года. Российские туристы могли поехать в КНДР на теплоходе из Владивостока. Также теплоходом во Владивосток прибывали китайские туристы из Хуньчуня, кроме того, так возвращались на родину северокорейские рабочие.