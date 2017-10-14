Минфин не планирует привлекать иностранные банки к размещению евробондов

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ в ближайшие годы планирует привлекать к размещению суверенных евробондов только российские банки, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"У нас создана инфраструктура собственная, зачем нам иностранные банки? Мы готовы к любым банкам, которые оказывают хорошо услуги. В принципе мы работаем хорошо с "ВТБ-Капиталом", Сбербанк у нас был привлечен для обмена вместе с Газпромбанком и ВТБ. Мы открыты к любым нашим банкам, которые оказывают хорошие услуги", — сказал он.

"И в следующем году тоже планируем привлекать наши банки. А зачем нам иностранные?", — добавил он.