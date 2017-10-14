Минфин не планирует размещать юаневые бонды до конца года

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ не планирует размещать юаневые бонды в текущем году, сообщил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

"До конца года не планируется. Нет необходимости", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Минфин планировал в прошлом году разместить ОФЗ в юанях на Московской бирже для китайских инвесторов в объеме 1 миллиард долларов, однако эти планы реализовать не удалось. Директор департамента долговой политики Минфина Константин Вышковский в феврале заявил, что размещение, скорее всего, не состоится и в 2017 году. В Минфине возникшие трудности объясняют действующими в Китае ограничениями на вывоз капитала.

Между тем, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России видит интерес к ОФЗ в юанях со стороны крупных российских эмитентов, препятствий для размещения нет, ЦБ готов к выпуску.

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак также говорил, что Минфин не снимает с повестки дня размещение облигаций в юанях.