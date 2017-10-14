МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин сомневается в способности американской администрации выстраивать отношения с Россией из-за противоречивых отношений президента Дональда Трампа с американской политической элитой.

"Проблема — в отношениях между Трампом и политической элитой Америки и Конгресса США. Недавно Трамп сказал, все, что касается России — это вовсе не про Россию. От одной очень значимой фигуры демократической партии США, которая всем известна, я слышал, что они хотели бы вынести импичмент Трампу либо за отношения с Россией, либо за отмывание денег, либо за сумасшествие.

При таком подходе едва ли можно говорить о выстраивании отношений с американской администрацией, потому что она их просто не может обеспечить", — сказал Костин в интервью телекомпании CNN.