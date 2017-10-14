Россия предложила МВФ решение для помощи развивающимся странам

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Россия предложила странам-членам МВФ "командирским решением" перераспределить часть квот фонда в пользу стран с развивающимися экономиками, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов по итогам заседания совета управляющих МВФ в Вашингтоне.
Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.
Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14 пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.
Силуанов отметил, что это не соответствует реальному раскладу сил в мировой экономике. "Сегодня соотношение развивающихся и развитых стран по факту примерно поровну — 50 на 50, а по формуле у нас разница между развитыми и развивающимися странами 7,5%", — сказал он.
Неблизкая перспектива
Ранее члены МВФ договорились, что новый пересмотр квот должен быть только после того, как страны согласуют новую формулу их расчета. Однако переговоры по формуле уже несколько лет находятся в тупике, прежде всего, из-за противодействия Европы и США.
"В первую очередь, в действующей формуле заинтересованы малые европейские государства", — пояснил Силуанов, отметив, что они в рамках существующего порядка получают больше преимуществ и преференций.
"Все прекрасно понимают, что добиться окончательного решения по 15-ому пересмотру квот — это неблизкая перспектива", — сказал Силуанов. Поэтому, по его словам, необходимо принять разовое решение, а затем "под это дело уже рассчитывать и формулу".
"В действующей формуле очень много показателей, которые были сделаны абсолютно таким же образом — под конкретное командирское решение, которое было принято рядом наиболее крупных акционеров фонда. То же самое предлагается сделать и сейчас, это было бы, наверное, наиболее правильное решение. Я думаю, что коллеги нас услышали", — сказал Силуанов.