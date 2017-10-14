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Россия предложила МВФ решение для помощи развивающимся странам

11:1414.10.2017
(обновлено: 11:33 14.10.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фотоТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Россия предложила странам-членам МВФ "командирским решением" перераспределить часть квот фонда в пользу стран с развивающимися экономиками, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов по итогам заседания совета управляющих МВФ в Вашингтоне.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Мы предложили, как это было и в 2012 году в Сеуле, сделать разовое смещение долей участия в капитале фонда в пользу развивающихся стран на некую величину, которую надо будет обговорить, и можно будет принять командирское решение", — сказал он.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.

Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14 пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.

Силуанов отметил, что это не соответствует реальному раскладу сил в мировой экономике. "Сегодня соотношение развивающихся и развитых стран по факту примерно поровну — 50 на 50, а по формуле у нас разница между развитыми и развивающимися странами 7,5%", — сказал он.

Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Существуют два способа — это командирское решение, которое мы предложили. Либо долгий, может быть длящийся годами процесс", — заявил Силуанов.

Неблизкая перспектива

Ранее члены МВФ договорились, что новый пересмотр квот должен быть только после того, как страны согласуют новую формулу их расчета. Однако переговоры по формуле уже несколько лет находятся в тупике, прежде всего, из-за противодействия Европы и США.

"В первую очередь, в действующей формуле заинтересованы малые европейские государства", — пояснил Силуанов, отметив, что они в рамках существующего порядка получают больше преимуществ и преференций.

Директор-распорядитель МВФ США Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2017 / Peter Morrison
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При этом пока нет решения по формуле, многие страны отказываются говорить о пополнении капитала МВФ. Пока проблема нехватки капитала не стоит ребром — фонду удается ее решать, привлекая займы у своих акционеров и продлевая одобренные ранее кредитные линии. Однако в случае кризисных явлений, когда странам потребуется серьезная поддержка МВФ, она может выйти на первый план.

"Все прекрасно понимают, что добиться окончательного решения по 15-ому пересмотру квот — это неблизкая перспектива", — сказал Силуанов. Поэтому, по его словам, необходимо принять разовое решение, а затем "под это дело уже рассчитывать и формулу".

"В действующей формуле очень много показателей, которые были сделаны абсолютно таким же образом — под конкретное командирское решение, которое было принято рядом наиболее крупных акционеров фонда. То же самое предлагается сделать и сейчас, это было бы, наверное, наиболее правильное решение. Я думаю, что коллеги нас услышали", — сказал Силуанов.

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