ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. "Финансовая двадцатка" решила, что пока рано сворачивать действующие в развитых странах программы количественного смягчения, однако странам с развивающимися экономиками нужно готовиться к этому заранее, заявил глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встреч глав Минфинов и Центробанков G20 в Вашингтоне.

"Сейчас наиболее крупными странами было высказано следующее: пока сворачивать программы количественного смягчения еще преждевременно. Темпы роста вышли, особенно в Америке, на проектные показатели, тем не менее вопросы инфляции еще не столько критичны для того, чтобы нужно было сворачивать программу количественного смягчения", — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, все участники встреч отмечали, что мировая экономика находится на подъеме, темпы роста мировой экономики в следующем году прогнозируются на уровне 3,5%, а в 2019 году — 3,6%. "Растут и страны с развитыми экономиками, и страны с развивающимися экономиками", — заметил министр.

Вместе с тем, по его словам, члены "двадцатки" признали, что этот рост во многом базируется на постоянных вливаниях ликвидности, и качество роста может измениться после того, как в Европе и США начнется сокращение такого количественного смягчения.

Силуанов также отметил, что мягкая денежно-кредитная политика в США и Европе несет риски и для развивающихся экономик, которые должны заранее подготовиться к ужесточению условий в будущем.

"Мы видим, что значительно усилились потоки капитала из развитых стран в развивающиеся рынки, что, в случае усиления, укрепления, драматизации ДКП, может привести к обратным эффектам — деньги пойдут из развивающихся рынков обратно в развитые. И те страны, которые успели подготовиться и провести реформы, в благостный период пользовались плодами роста, те получат преимущества. Те, кто этим не воспользовался, могут иметь негативные последствия", — пояснил он.