ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. "Финансовая двадцатка" решила, что пока рано сворачивать действующие в развитых странах программы количественного смягчения, однако странам с развивающимися экономиками нужно готовиться к этому заранее, заявил глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встреч глав Минфинов и Центробанков G20 в Вашингтоне.
По его словам, все участники встреч отмечали, что мировая экономика находится на подъеме, темпы роста мировой экономики в следующем году прогнозируются на уровне 3,5%, а в 2019 году — 3,6%. "Растут и страны с развитыми экономиками, и страны с развивающимися экономиками", — заметил министр.
Вместе с тем, по его словам, члены "двадцатки" признали, что этот рост во многом базируется на постоянных вливаниях ликвидности, и качество роста может измениться после того, как в Европе и США начнется сокращение такого количественного смягчения.
"Мы видим, что значительно усилились потоки капитала из развитых стран в развивающиеся рынки, что, в случае усиления, укрепления, драматизации ДКП, может привести к обратным эффектам — деньги пойдут из развивающихся рынков обратно в развитые. И те страны, которые успели подготовиться и провести реформы, в благостный период пользовались плодами роста, те получат преимущества. Те, кто этим не воспользовался, могут иметь негативные последствия", — пояснил он.