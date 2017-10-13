Косогова: переход к модели альткотельной — вопрос доверия бизнеса и власти

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вопрос перехода к новой модели рынка тепла, основанной на механизме ценообразования по принципу альтернативной котельной, это в большей части вопрос доверия между бизнесом и властью на местах, считает директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова.

"Вопрос перехода на альтернативную котельную — это в большей части вопрос доверия. Верит ли власть бизнесу, верит ли бизнес власти, а все остальное, наверное, вторично", — отметила Косогова в ходе конференции, посвященной роли нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона.

Переход на новый принцип ценообразования в тепле по принципу альткотельной не является обязательным для регионов, оценке подлежит не готовность, а целесообразность перехода с учетом технико-экономических предпосылок и баланса интересов всех участников сферы теплоснабжения.

Несмотря на имеющиеся проблемы в теплоснабжении, связанные в первую очередь с изношенностью инфраструктуры, региональные власти с осторожностью относятся к вопросу введения новой модели рынка тепла, опасаясь избыточного роста тарифов на теплоэнергию.

Между тем переход на тарифообразование по принципу альтернативной котельной неизбежен, отмечает Косогова, и решение о переходе — лишь вопрос времени.

"Мы видим сейчас странную ситуацию — чтобы альтернативная котельная заработала, чтобы власть поверила, что бизнес может исправить ситуацию с теплоснабжением, нужно сначала довести ситуацию с теплом до ужаса, до катастрофы", — заметила она.