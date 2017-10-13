Власти ЯНАО рассказали, где можно будет купить облигации региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Облигации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) можно будет купить в Запсибкомбанке и Газпромбанке, сообщает в пятницу правительство региона.

Как сообщалось в среду, эмитентом облигаций выступит департамент финансов ЯНАО. Облигации будут размещаться по открытой подписке на Московской бирже в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) в Национальном расчетном депозитарии. Объем выпуска составит 1 миллиард рублей, номинальная стоимость облигации — 1 тысяча рублей, срок обращения — 5 лет. В течение всего срока обращения по выпуску будут осуществляться квартальные выплаты купона, установленного в размере 9,25% годовых (не облагается налогом в соответствии с законодательством РФ). Облигации в полном объеме обеспечены всем государственным имуществом ЯНАО.

"Начиная со среды, 18 октября, каждый гражданин России может прийти в любое отделение банков-партнеров с паспортом, СНИЛСом и ИНН, открыть брокерский счет и приобрести ценные бумаги. Стоимость одной облигации – тысяча рублей. Приобрести можно будет минимум 30 штук. Затем каждый квартал будут начисляться проценты. Ставка 9,25% годовых зафиксирована и не подлежит изменению. Забрать средства можно будет в любой момент без потери доходности", — говорится в сообщении.

На пресс-конференции, посвященной старту продаж ценных бумаг региона, заместитель директора департамента финансов ЯНАО Ольга Медведева сообщила, что в бюджете ежегодно предусмотрены средства на случай досрочного погашения.

"И в этом году, в том числе, в случае предъявления облигаций к выкупу. И на последующие годы мы также будем закладывать средства на эти цели. Восемнадцатого октября 2017 года мы начинаем продажи, 18 октября 2022 года мы выкупим все облигации", — цитирует правительство Медведеву.

Вице-президент "Запсикомбанка" Андрей Шевелев отметил, что, в то время, как ставки на банковском рынке падают, – средняя ставка по депозитам 10-ти крупнейших банков составляет 7,24% – ставка по облигациям Ямала в 9,25% зафиксирована на пять лет.

Другие новости региона читайте здесь>>