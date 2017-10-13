Руденя: вторая очередь завода авиаоборудования откроется в октябре в Кимрах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука" откроет в октябре 2017 года вторую очередь предприятия по производству теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов в Кимрском районе Тверской области, сообщил РИА новости губернатор региона Игорь Руденя.

"Производство приборов для кондиционирования салонов самолетов "Боинг" семейств 767, 777, 787 полностью переместится в Россию. Это станет возможным после открытия в октябре второй очереди производственного комплекса "Хамильтон Стандард — Наука" в Кимрах, где реализация инвестпроекта по выпуску авиаоборудования оказалась экономически выгодной. Это очень современное, высокотехнологичное производство и мы готовы поддерживать такие предприятия, благодаря которым развивается международное сотрудничество, авиационная промышленность", — сказал Руденя.

Губернатор отметил, что выход второй очереди на проектные показатели в 2019 году будет способствовать укреплению позиций предприятия на мировом рынке. По его словам, дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей.

Инвестиционный проект ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука" реализуется с 2011 года при поддержке правительства РФ, правительства Тверской области и администрации города Кимры. Общий объем инвестиций составил порядка 1,3 миллиарда рублей. Расширение производства позволит создать более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты.

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