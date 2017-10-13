Руденя: вторая очередь завода авиаоборудования откроется в октябре в Кимрах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука" откроет в октябре 2017 года вторую очередь предприятия по производству теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов в Кимрском районе Тверской области, сообщил РИА новости губернатор региона Игорь Руденя.
Губернатор отметил, что выход второй очереди на проектные показатели в 2019 году будет способствовать укреплению позиций предприятия на мировом рынке. По его словам, дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей.
Инвестиционный проект ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука" реализуется с 2011 года при поддержке правительства РФ, правительства Тверской области и администрации города Кимры. Общий объем инвестиций составил порядка 1,3 миллиарда рублей. Расширение производства позволит создать более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты.