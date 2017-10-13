Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по сельскому хозяйству

ВОРОНЕЖ, 13 окт – РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Воронеж, сообщила пресс-служба Кремля.

В здании областной администрации пройдет совещание по сельскому хозяйству, на котором будут присутствовать члены правительства и руководители надзорных ведомств. Они обсудят потребительские кооперативы, развитии отраслей, а также подведут итоги уборочных работ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что совещание пройдет в Усмани Липецкой области. Причины переноса места проведения мероприятия неизвестны.