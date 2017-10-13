"Россия" готова изучить возможность приема на работу сотрудников "ВИМ-Авиа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" готова изучить возможность трудоустройства сотрудников "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании.

Ранее Росавиация сообщала, что сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава "ВИМ-Авиа", соответствующие запросы о наличии свободных вакансий направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации московского авиационного узла.

"Авиакомпания "Россия" готова изучить необходимость трудоустройства сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа", в первую очередь летных специальностей", — сказал официальный представитель авиакомпании "Россия".

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.