Участники "Северного потока" выразили Путину намерение продолжать проект

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 окт – РИА Новости. Участники проекта "Северный поток" выразили намерение продолжать участие в проекте и надежду, что внешние факторы этому не помешают, сообщил журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с деловыми кругами ФРГ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Оператором "Северного потока" является компания Nord Stream AG ("Газпром" — 51%, BASF/Wintershall и E.ON — по 15,5%, Gasunie и Engie — по 9%). Мощность газопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, составляет 55 миллиарда кубов газа в год.
Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2" общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.