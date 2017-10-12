Россельхознадзор усилил контроль за продукцией из Армении и Белоруссии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении трех белорусских и одного армянского предприятия в связи с выявлением нарушений требований к продуктам питания животного происхождения РФ и ЕАЭС, соответствующее указание опубликовано на сайте ведомства.
Контроль вводится в отношении белорусских "Октябрьского завода СОМ" (выявлены остатки норфлоксацина в сухом молоке), Ошмянского мясокомбината (выявлены остатки окситетрациклина в говядине) и "Рыбхоза "Полесье" (в слабосоленой мороженой рыбе выявлены несоответствия массовой доли поваренной соли).
Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений.