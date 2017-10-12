Россельхознадзор усилил контроль за продукцией из Армении и Белоруссии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении трех белорусских и одного армянского предприятия в связи с выявлением нарушений требований к продуктам питания животного происхождения РФ и ЕАЭС, соответствующее указание опубликовано на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении несоответствий нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза продукции животного происхождения из предприятий Республики Беларусь и Республики Армения. В этой связи служба вынуждена ввести режим усиленного лабораторного контроля", — говорится в сообщении.

Контроль вводится в отношении белорусских "Октябрьского завода СОМ" (выявлены остатки норфлоксацина в сухом молоке), Ошмянского мясокомбината (выявлены остатки окситетрациклина в говядине) и "Рыбхоза "Полесье" (в слабосоленой мороженой рыбе выявлены несоответствия массовой доли поваренной соли).

Также Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении армянского предприятия "Фуд Экс" (выявлены остатки малахитового и лейкомалахитового зеленого в рыбе).

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений.