Путин: рост экономики РФ открывает новые возможности для немецкого бизнеса

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 12 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает, что немецкие компании и дальше будут работать в стране, открываются новые возможности для бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии.

"Рассчитываем, что немецкие компании и дальше будут работать в нашей стране. На фоне восстановления экономического роста в России открываются и новые возможности для бизнеса, для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, в том числе из Германии, в частности", — сказал Путин.

Во встрече также принимают участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаева, его помощники по международным делам и экономическим вопросам Нурлан Онжанов и Алихан Смаилов и первый вице-премьер Аскар Мамин.

Согласно списку участников встречи, с российской стороны в ней участвуют вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, помощники президента Андрей Белоусов и Юрий Ушаков, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

С германской стороны заявлен 21 человек, включая двух руководителей Восточного комитета германской экономики, по инициативе которого организована данная встреча, — председателя комитета Вольфганга Бюхеле и исполнительного директора Михаэля Хармса. Помимо уже анонсировавшихся ранее главного исполнительного директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига и члена правления Siemens AG Клауса Хелмриха, в списке значатся член правления BASF AG, член набсовета Wintershall Ханс-Ульрих Энгель, председатель правления Uniper SE Клаус Шефер, председатель правления Metro AG Олаф Кох, член правления SAP SE Михаэль Кляйнемайер, председатель наблюдательного совета TUI AG Клаус Мангольд.

Кроме того, во встрече участвуют главный исполнительный директор Bauer Comp Holding Филипп Байат, председатель правления Linde AG Альдо Беллони, председатель правления Bilfinger SE Том Блэйдс, управляющий директор Knauf Gips KG Манфред Грунке, председатель наблюдательного совета концерна Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер, главный исполнительный директор Schaeffler GmbH Клаус Розенфельд, председатель правления DMG Mori Кристиан Тенес, владелец компании Tonnies Lebensmittel Клеменс Теннис, председатель правления EWE AG Михаэль Хайдкамп, председатель правления Wilo Оливер Хилмс, главный исполнительный директор Wolffkran AG Петер Шифер, главный исполнительный директор Solana GmbH & Co. KG Торстен Шпилль.