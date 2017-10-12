Рубль растет к доллару третий день подряд

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг дорожает к доллару третий день подряд, евро также снижается.

Попытки рынка нефти выйти на уровень 57 долларов за баррель сорта Brent продолжаются, что поддерживают курс валюты РФ, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.20 мск снижался на 17 копеек, до 57,67 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 68,38 рубля.

Рубль — третий день роста

Курс рубля растет третий день против доллара и тем же темпом повышается в четверг по отношению к евро, отыгрывая высокие цены на нефть.

Цена нефти марки Brent тянется к уровню 57 долларов за баррель на фоне отчетов о сокращении добычи. Страны, не входящие в ОПЕК, в сентябре выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи на 125% после 126% в августе, снизив ее к октябрю 2016 года на 685 тысяч баррелей в день, посчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Определенную поддержку рублю оказали и оценки ЦБ РФ о том, что инфляция по итогам 2017 года будет на уровне 3,2%, о чем заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом инфляция в годовом выражении сейчас опустилась чуть ниже 3%, однако это абсолютно нормально, это не отклонение от цели, добавила глава финансового регулятора.

Таким образом, фактор операций carry trade в пользу рубля будет сохранять свою силу на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка РФ, говорят эксперты.

Накануне также Минфин РФ на аукционе в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе в 116,446 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро днем снижались к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 3,25 тысячи рублей за баррель.

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Прогнозы

Смягчение риторики ФРС в протоколе сентябрьского заседания по монетарной ДКП усилило давление на американскую валюту и оказало обратное влияние на валюты развивающихся рынков, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Нефть также оправилась от предыдущих потерь, поэтому российская валюта имеет сегодня все предпосылки для укрепления в район 57,5 против доллара, до 68,3 к евро", — оценил он.

Доллар будет сегодня торговаться в диапазоне 57,6 — 57,9 рубля, расчетный диапазон для евро — 68,3 — 68,9, оценил Александр Егоров из ГК "Телетрейд".

"При сохранении сложившихся на международном рынке forex тенденций доллар на локальном рынке будет стремиться к нижней границе расчетного диапазона, евро, соответственно, к верхней", — добавил он.