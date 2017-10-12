РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рубль растет к доллару третий день подряд

Сюжет:
Динамика курса валют. Октябрь 2017 (6)
14:4112.10.2017
0430
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкCторублевые купюры. Архивное фотоCторублевые купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг дорожает к доллару третий день подряд, евро также снижается.

Попытки рынка нефти выйти на уровень 57 долларов за баррель сорта Brent продолжаются, что поддерживают курс валюты РФ, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.20 мск снижался на 17 копеек, до 57,67 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 68,38 рубля.

Рубль — третий день роста

Курс рубля растет третий день против доллара и тем же темпом повышается в четверг по отношению к евро, отыгрывая высокие цены на нефть.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США
Цена нефти марки Brent тянется к уровню 57 долларов за баррель на фоне отчетов о сокращении добычи. Страны, не входящие в ОПЕК, в сентябре выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи на 125% после 126% в августе, снизив ее к октябрю 2016 года на 685 тысяч баррелей в день, посчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Определенную поддержку рублю оказали и оценки ЦБ РФ о том, что инфляция по итогам 2017 года будет на уровне 3,2%, о чем заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом инфляция в годовом выражении сейчас опустилась чуть ниже 3%, однако это абсолютно нормально, это не отклонение от цели, добавила глава финансового регулятора.

Таким образом, фактор операций carry trade в пользу рубля будет сохранять свою силу на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка РФ, говорят эксперты.

Накануне также Минфин РФ на аукционе в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе в 116,446 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро днем снижались к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 3,25 тысячи рублей за баррель.

Как рассчитывается валютный курс в России >>

Прогнозы

Смягчение риторики ФРС в протоколе сентябрьского заседания по монетарной ДКП усилило давление на американскую валюту и оказало обратное влияние на валюты развивающихся рынков, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Официальный курс евро на пятницу снизился до 68,45 рубля
"Нефть также оправилась от предыдущих потерь, поэтому российская валюта имеет сегодня все предпосылки для укрепления в район 57,5 против доллара, до 68,3 к евро", — оценил он.

Доллар будет сегодня торговаться в диапазоне 57,6 — 57,9 рубля, расчетный диапазон для евро — 68,3 — 68,9, оценил Александр Егоров из ГК "Телетрейд".

"При сохранении сложившихся на международном рынке forex тенденций доллар на локальном рынке будет стремиться к нижней границе расчетного диапазона, евро, соответственно, к верхней", — добавил он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена