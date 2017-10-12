Глава Кубани предложил немецким инвесторам открыть в регионе торговый дом

КРАСНОДАР, 12 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил на встрече с представителями деловых кругов Германии создать на Кубани Немецкий торговый дом, сообщает краевая администрация.

Уточняется, что предложение прозвучало во время встречи главы региона с представителями деловых кругов Германии в Сочи. По данным краевых властей, Германия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в экономику Кубани. Отмечается, что за последние три года взаимный товарооборот составил около 600 миллионов долларов, из них более 90% – импорт товаров из Германии.

"В крае работают около 30 предприятий с немецким капиталом, но мы заинтересованы не только покупать товары из Германии, но и производить их в нашем регионе. Среди перспективных направлений – развитие машиностроения, дорожно-строительной техники, фармацевтической промышленности, медицинского оборудования", – приводятся в сообщении слова губернатора. Отмечается, что Кондратьев предложил участникам встречи организовать в крае Немецкий торговый дом.

"Это будет способствовать лучшему продвижению немецких компаний на кубанском рынке",– пояснил глава края.

Председатель Совета директоров Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхель, принимавший участие во встрече, заявил, что за два года немецкие предприятия сделали значительные инвестиции в кубанскую экономку и в дальнейшем намерены идти по этому пути.

На Кубани реализуется ряд крупных проектов немецких компаний. Как отмечают краевые власти, концерн "Клаас" и "Кнауф" локализовали в крае свое производство и получают стратегические преимущества на рынке России и стран СНГ. Также регион готов предложить немецким компаниям пять крупных производственных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, в том числе в промпарках, а в ближайших планах развитие производственного кластера на базе завода "Клаас".

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