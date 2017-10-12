В ЦБ заявили о снижении объема поддельных купюр в 2016 году

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Объем поддельных купюр в РФ в 2016 году сократился на 15%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Чаще всего подделываются типичные купюры, но в целом мы видим снижение объема подделок в 2016 году где-то на 15%. Банки обращают большое внимание сейчас к подделкам и мы в новых купюрах тоже обращаем внимание", — сказала Набиуллина на пресс-конференции, посвященной вводу в оборот новых купюр.

По её словам, модернизация существующего номинального ряда купюр идёт в плановом порядке — обычно раз в 5-7 лет. "Мы соответственно с этим планом будем принимать решение вместе с Гознаком", — отметила она.

С сегодняшнего дня в обращение в РФ вводятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а массовый их ввод начнется в декабре.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.