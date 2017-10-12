Набиуллина рассказала о подготовке банкоматов к работе с новыми купюрами

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Банкоматная сеть РФ будет полностью готова к работе с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей в декабре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе презентации новых банкнот.

Ранее Набиуллина сообщила, что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей с 12 октября начали поступать в обращение, массовый ввод начнется в декабре.

"Сейчас нужна будет просто подготовка всех банкоматов и платежных терминалов уже к работе с живыми банкнотами, на наш взгляд это займет немного времени и в декабре вся система уже будет готова", — сказала глава ЦБ.

Она отметила, что для снижения риска фальшивомонетничества, регулятор до ввода в обращения новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах. "Но в настоящее время банкноты уже обращаются и ими можно расплатиться в магазинах, они законные средства и ЦБ постепенно и поэтапно будет вводить в обращение эти купюры", — подчеркнула Набиуллина.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.