Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов "черного золота" в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По данным API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 октября, выросли на 3,097 миллиона баррелей, до 468,097 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 1,575 миллиона баррелей, дистиллятов — выросли на 2,029 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,216 миллиона баррелей.
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