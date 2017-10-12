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Экономика

iPhone уже не тот: почему "телефон мечты" становится никому не нужен

08:0012.10.2017
(обновлено: 08:10 12.10.2017)
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© AP Photo / Paul Sakuma, FileГенеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 годГенеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 год
© AP Photo / Paul Sakuma, File

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В конце сентября Apple начала продавать новый iPhone 8 и сразу же стало ясно: долгожданным он явно не был — интерес покупателей к устройству оказался рекордно низким за всю историю существования "яблочных" смартфонов. Провал продаж  по всему миру больно ударил по корпорации: ее рыночная капитализация за неделю рухнула почти на 50 миллиардов долларов. Apple по-прежнему удерживает звание самого дорого бренда в мире, но скептики уверены: близок тот день, когда ее супердорогой флагманский продукт станет мало кому интересен. Критики же возражают: мобильные устройства Apple будут задавать тон на рынке еще не один год. Близится ли эра iPhone к концу и как скоро это может произойти — в материале РИА Новости.

Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ничего нового

Впервые за 10 лет существования iPhone (первый iPhone Cтив Джобс представил в 2007 году) покупатели не выстраивались за ним в очередь. На старте продаж, 22 сентября, в Лондоне новинку приобрели только семь покупателей, в Сиднее купить новый смартфон захотели 30 человек, а в Сингапуре — 50. Схожая картина и в России: никаких очередей и ажиотажа — к 10 утра у дверей re:Store  в ГУМе собралось около трех десятков страждущих (в прошлом году их было в десять раз больше).

Первая партия iPhone 8 и 8 Plus, завезенная в Россию, составляет 40 тысяч смартфонов, в прошлом году такое же количество iPhone 7 распродали за неделю, а новинка, несмотря на оптимизм операторов, продается намного хуже предшественника.

Люди просто не поняли, зачем же нужен iPhone 8, который практически ничем не отличается от модели предыдущего поколения, объяснили низкий спрос наблюдатели.

Впрочем, они же поспешили заверить: у  Apple все под контролем, так оно и задумано: "проходной" iPhone 8 лишь подогреет интерес к принципиально новому гаджету iPhone X, который поступит в продажу в 50 странах "первой волны" (в этот список попала и Россия) 3 ноября.

Презентация телефона Vertu. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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На самом интересном месте

Устройство, которое появится на полках менее чем через месяц, обещает стать самым неординарным, отмечает TechCrunch. В нем, например, отсутствует рамка вокруг экрана, нет привычной кнопки Home, имеется беспроводная зарядка. Вдобавок Apple решила отказаться от функции идентификации владельца Touch ID по отпечатку пальца, заменив ее функцией распознавания лица Face ID.

Samsung, кстати, уже оснастила свой флагманский смартфон Galaxy S8 (продажи стартовали в конце апреля) этой продвинутой системой защиты. Впрочем, технологию злейший конкурент "яблока", видимо, не успел отточить: блогеры из Marcianophone сумели разблокировать устройство, показав ему селфи с экрана другого гаджета.

© REUTERS / Brendan McDermidДевушка фотографирует смартфон Samsung Galaxy S8 + с Galaxy S7 на презентации в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Девушка фотографирует смартфон Samsung Galaxy S8 + с Galaxy S7 на презентации в Нью-Йорке

Apple поджидал куда более неприятный сюрприз. В "день X", 12 сентября, когда компания демонстрировала возможности нового iPhone X, что-то пошло не так. Во время презентации старший вице-президент Apple Крейг Федериги изо всех сил пытался разблокировать iPhone X с помощью новой функции Face ID. 

"Разблокировать его так же просто, как смотреть на него и управлять касанием ", — сообщил он. Но не тут-то было. Он смущенно предложил "попробовать еще раз", но когда флагман потребовал ввести старомодный код-пароль, Федериги сдался и взял резервное устройство, чтобы продолжить демонстрацию.

Хотя Apple поспешила объяснить, что досадная ошибка произошла по вине не программного обеспечения, а неправильных действий сотрудников, рынок отреагировал незамедлительно: уже на следующее утро бумаги компании резко упали в цене. 

Вскоре акции Apple начали отыгрывать падение, но аналитики не исключают: такая грубая оплошность будет стоить компании прибыли и продаж и почти гарантированно отложит наступление "суперцикла" — так в корпорации называют массовый апгрейд пользователей старых iPhone, который по замыслу должен был начаться именно с iPhone X.

Вздувшиеся батареи

Проблемы первых пользователей iPhone 8 и реакция производителя могут окончательно добить флагманы из новой линейки, предупреждают скептики. В Европе и США произошло уже семь случаев вздутия аккумулятора в смартфоне. По рассказам пользователей, один гаджет буквально лопнул по швам во время зарядки, а другие были вздутыми уже в коробке. 

Статуя Android
© AFP 2017 / Jeff Pachoud
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Apple признала проблему, заявив, что сейчас расследует причины неисправности смартфонов, но, по словам экспертов корпорации, пока они "не понимают" причин вздутия батарей. 

Независимые эксперты указывают, что вздутие батарей обычно возникает в конце их рабочего цикла, но то, что такая проблема возникла в новых устройствах, — весьма тревожный признак.

Закончиться вся история может для компании весьма печально: масштабным отзывом "восьмерки" по всему миру, что окончательно похоронит ее продажи и больно ударит по востребованности амбициозной новинки на подходе — iPhone X. 

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПокупатели новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Покупатели новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017

Дороже, еще дороже

Масла в огонь подливает и то, что iPhone X заявлен не только как абсолютно инновационный, но и рекордно дорогой. Apple уже объявила на него цены в России: устройство с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 рублей, а с максимальной 256 Гб — 91 990 рублей. 

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь о время презентации смартфона Xiaomi Note. 15 января 2015
© AP Photo / Ng Han Guan
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Насколько справедливы такие цены для нового iPhone? Этот вопрос обсуждают не меньше, чем провал на презентации. 

Критики возмущены: Apple настолько заигралась с ценообразованием, что уже оторвалась от реальности. Впрочем, гендиректор компании Тим Кук поспешил успокоить взволнованную общественность: такая цена вполне обоснована. 

"Это разумная цена за те технологии, которые вы получаете", — объяснил глава Apple. Он указал и на то обстоятельство, что люди "уже привыкли покупать телефоны в кредит", а старые устройства, как правило, продают, тем самым цена нового снижается. "Ну и, наконец, операторы предлагают различные скидки и опции", — отметил Кук.

© REUTERS / Stephen LamПрезентация телефонов iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone 8 в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Презентация телефонов iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone 8 в штаб-квартире Apple в Купертино

Больше не революционный

Таким образом, топовый телефон современности стоит все дороже, но пока не подтверждает свою цену безупречностью работы. Аналитики же указывают на другой аспект: устройства Apple, похоже, потеряли свою исключительность.

"Вау-фактор уже не работает.  В том, что касается iPhone, Apple уперлась в потолок. C каждым годом смартфоны большинства производителей получают лучшие камеры, более прочные экраны, более быстрые процессоры и более привлекательный дизайн. Все это говорит об одном: устройства Apple более не революционны", — констатирует журнал Observer. 

Сама Apple наметила революцию на 2018-й и готовится продать 250 миллионов iPhone X в следующем году. Тем не менее, хотя шумиха вокруг iPhone X уже вышла из-под контроля, желающих запрыгнуть на хайп-поезд нового смартфона, может оказаться куда меньше. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что в ближайшем будущем бумаги Apple упадут еще на 10%, и предупреждают: следующие месяцы будут для Apple и для всего рынка "невероятно интересными". 

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