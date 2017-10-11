В Костромской области появятся спецплощадки для хранения резервов угля

КОСТРОМА, 11 окт — РИА Новости. Специализированные площадки для хранения больших объемов угля, позволяющие снизить транспортные расходы на доставку топлива, появятся в Костромской области; власти считают это серьезным шагом к энергетической безопасности региона, сообщила в среду обладминистрация.

"В Костромской области сделан серьезный шаг к энергетической безопасности региона. Впервые за долгие годы в области появятся специализированные площадки для хранения больших объемов твердого топлива", — говорится в сообщении.

Крупный инвестпроект по созданию площадок будет реализовывать ООО "Вятка-Уголь" — один из крупнейших поставщиков каменного угля в регионы России. "В результате на территории Костромской области появятся две большие резервные площадки хранения топлива, общим объемом 15-20 тысяч тонн. Это позволит снизить транспортные расходы на доставку топлива, а также при необходимости оперативно организовать дополнительные поставки угля в муниципальные образования области", — сообщают власти.

Генеральный директор "Вятка-Уголь" Дмитрий Русских отметил, что далеко не везде губернаторы уделяют столько внимания вопросу топливной безопасности в отопительный сезон. "Этот проект позволит пройти отопительный сезон без чрезвычайных ситуаций", — прокомментировал Русских.

Месторасположение одной из двух запланированных площадок, которая будет соответствовать всем требованиям безопасности, уже определено. В настоящее время здесь сформирован резерв около 2 тысяч тонн угля, в планах — увеличение объемов для поставки твердого топлива в юго-западные районы Костромской области, а также при необходимости — в Ивановскую область. Кроме того, в ближайшее время инвестор организует подобную площадку для обеспечения поставок угля в северо-восточные районы региона.

Власти отмечают, что по договоренности с администрацией компания создала филиал непосредственно на территории Костромской области.

Это принесет гарантированные налоговые поступления в бюджет региона и упростит решение многих юридических вопросов.

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