Бизнес-омбудсмен Титов поддержал банк "Югра" в споре с ЦБ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддерживает банк "Югра" в требовании признать недействительным приказ ЦБ РФ об отзыве у него лицензии, сообщил представитель Титова в суде Алексей Рябов.

Арбитражный суд Москвы назначил на 13 ноября основные слушания по заявлению банка "Югра", входившего в топ-30 российских банков, в котором он требует признать незаконным приказ ЦБ об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию. Банк "Югра" в лице своих бывших топ-менеджеров и собственников просит признать недействительным приказ ЦБ от 28 июля. Заявление поступило в арбитраж 31 августа.

"Мы ознакомились с требованиями, которые содержатся в заявлении банка "Югра", нам эти доводы кажутся убедительными, и мы поддерживаем эти требования" — сказал представитель Титова в суде РИА Новости по окончании предварительного заседания. Он добавил, что окончательно правовая позиция будет сформирована, когда ЦБ представит все запрошенные судом документы.

В пресс-службе Титова РИА Новости сообщили, что к бизнес-омбудсмену обратились вкладчики-юрлица "Югры", Титов принял решение их защищать, в судебном процессе участвует как третья сторона в интересах своих заявителей.