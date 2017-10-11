Эксперты: запретить майнинг криптовалют в России физлицам было бы сложно

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российским властям было бы сложно реализовать идею о разрешении майнинга криптовалют только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Еще в сентябре член рабочей группы при президенте РФ по развитию интернета Илья Массух заявил, что в России могут ввести запрет на установку ферм для добычи криптовалюты (майнинг) в жилых помещениях. Запрет может быть введен из-за больших энергозатрат майнинговых ферм, что существенно увеличивает нагрузку на сети и нагревает воздух в квартире. По словам Массуха, все это может быть небезопасно для других жильцов дома. Также он усомнился в целесообразности добычи криптовалюты внутри страны.
В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти России могут до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ будут отвечать за регулирование в РФ криптовалют.
Попытки регулирования логичны
По словам директора центра экономических исследований университета "Синергия" Андрея Коптелова, рано или поздно российские власти попытаются узаконить криптовалюты и майнинг. "Совершенно логично, что государство пытается взять под контроль использование криптовалют, так как они нарушают монополию государства на "печать" денег", — сказал он.
По его словам, такой специальный режим может создавать как позитивные стимулы развития этой отрасли (например, вводить налоговые льготы, упрощать порядок ввоза оборудования), так и негативные (вводить лицензирование майнинговой деятельности, устанавливать дополнительные обязанности по отчетности).
"Минфин в очередной раз выступает за контроль над майнингом и рынком криптовалют. Юридических лиц легче контролировать, в частности — собирать с них налоги. Напомним, еще одна инициатива Минфина — признание криптовалют активом и введение для них налога на прибыль", — отметил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
Контролировать будет непросто
"Это (контролировать криптовалюты и майнинг — ред.) будет непросто, ведь на биржах криптовалют расчеты можно проводить анонимно. Предложенные Минфином меры по контролю над майнингом и использованием криптовалют идут против самой идеи криптовалют, и поэтому их будет сложно реализовать на практике, ведь эти системы имеют глобальный характер. Запретительные меры со стороны одного государства будут недостаточно эффективны и потребуют блокировки бирж, расположенных на зарубежном хостинге, при этом большинство пользователей уже обходят существующие запреты", — заявил Коптелов.
"В настоящий момент у российских регуляторов не сложилось единой позиции по этому вопросу, в частности Банк России пока занимает выжидательную позицию и анализирует вопрос. При этом с высокой долей вероятности без поддержки ЦБ Минфин не будет разрешать этот вопрос. Соответственно, без установления правового статуса криптовалют говорить о "разрешении" майнинга преждевременно", — указал Толкачев.
По мнению Ткачука, главный вопрос — как будет реализован запрет для физических лиц.
"Мы не ожидаем принятия подобного законопроекта в ближайшее время, обсуждение регулирования криптовалютного рынка в российском правительстве продолжится. На мой взгляд, более оправданным было бы введение ограничений на торговлю криптовалютами — только для квалифицированных инвесторов. Это оградило было бы россиян, не имеющих опыт биржевой торговли, от повышенных рисков", — сообщил Ткачук.
По мнению основателя портала DeCenter Евгения Гордеева, создается ощущение, что "Минфин не до конца понимает всю суть майнинга".
В дальнейшем, по его словам, "просто возникает вопрос, как соединить полученные человеком криптовалюты с реальным миром, чтобы человек мог пойти и купить на эти криптовалюты хлеб".