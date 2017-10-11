Эксперты: запретить майнинг криптовалют в России физлицам было бы сложно

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российским властям было бы сложно реализовать идею о разрешении майнинга криптовалют только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина заявила, что ведомство предлагает разрешить майнинг только юрлицам и индивидуальным предпринимателям. По словам Пурескиной, так можно противостоять отмыванию денег и финансированию терроризма. А площадки, где криптовалюту обменивают на привычные деньги, по мнению Минфина, должны получать лицензию. К использованию криптовалют как платежного средства министерство относится сдержанно, "скорее на позициях запрета на сегодня", сказала Пурескина.

Еще в сентябре член рабочей группы при президенте РФ по развитию интернета Илья Массух заявил, что в России могут ввести запрет на установку ферм для добычи криптовалюты (майнинг) в жилых помещениях. Запрет может быть введен из-за больших энергозатрат майнинговых ферм, что существенно увеличивает нагрузку на сети и нагревает воздух в квартире. По словам Массуха, все это может быть небезопасно для других жильцов дома. Также он усомнился в целесообразности добычи криптовалюты внутри страны.

В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти России могут до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ будут отвечать за регулирование в РФ криптовалют.

Попытки регулирования логичны

По словам директора центра экономических исследований университета "Синергия" Андрея Коптелова, рано или поздно российские власти попытаются узаконить криптовалюты и майнинг. "Совершенно логично, что государство пытается взять под контроль использование криптовалют, так как они нарушают монополию государства на "печать" денег", — сказал он.

"Прежде всего стоит отметить, что майнинг в России не запрещен и в настоящий момент, поэтому ставить вопрос о его разрешении не вполне корректно. Скорее следует говорить о появлении неких правил учета криптовалют и, возможно, введении специального режима для деятельности майнеров", — отметил директор, руководитель группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов "Делойт" по региону СНГ Артем Толкачев.

По его словам, такой специальный режим может создавать как позитивные стимулы развития этой отрасли (например, вводить налоговые льготы, упрощать порядок ввоза оборудования), так и негативные (вводить лицензирование майнинговой деятельности, устанавливать дополнительные обязанности по отчетности).

"На мой взгляд, с учетом наличия в России достаточного количества энергомощностей и в целом благоприятных климатических условий следует создавать позитивные стимулы и развивать отрасль. При этом одним из ключевых вопросов в контексте развития майнинга является установление правового статуса для результатов майнинга – криптовалют", — сказал Толкачев.

"Минфин в очередной раз выступает за контроль над майнингом и рынком криптовалют. Юридических лиц легче контролировать, в частности — собирать с них налоги. Напомним, еще одна инициатива Минфина — признание криптовалют активом и введение для них налога на прибыль", — отметил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Контролировать будет непросто

"Это (контролировать криптовалюты и майнинг — ред.) будет непросто, ведь на биржах криптовалют расчеты можно проводить анонимно. Предложенные Минфином меры по контролю над майнингом и использованием криптовалют идут против самой идеи криптовалют, и поэтому их будет сложно реализовать на практике, ведь эти системы имеют глобальный характер. Запретительные меры со стороны одного государства будут недостаточно эффективны и потребуют блокировки бирж, расположенных на зарубежном хостинге, при этом большинство пользователей уже обходят существующие запреты", — заявил Коптелов.

"Запреты криптовалют и их майнинга бесполезны, поэтому единственным вариантом для государств является повышение прозрачности этой области за счет участия в международных инициативах по регистрации криптовалютных бирж и наблюдением за их работой. Япония уже легализовала биткоин, а власти Сингапура приняли решение о скорой легализации криптовалют, и поэтому легализация криптовалют в России – не более, чем вопрос времени", — отметил он.

"В настоящий момент у российских регуляторов не сложилось единой позиции по этому вопросу, в частности Банк России пока занимает выжидательную позицию и анализирует вопрос. При этом с высокой долей вероятности без поддержки ЦБ Минфин не будет разрешать этот вопрос. Соответственно, без установления правового статуса криптовалют говорить о "разрешении" майнинга преждевременно", — указал Толкачев.

По мнению Ткачука, главный вопрос — как будет реализован запрет для физических лиц.

"Как понять, что данное физическое лицо занимается майнингом? Далеко не все майнеры занимаются отмыванием доходов и финансированием терроризма. Нужно отделять "зерна от плевел". Одна из особенностей криптовалют — анонимность и отсутствие регулирования, поэтому реализация подобных инициатив столкнется с заметными трудностями", — считает он.

"Мы не ожидаем принятия подобного законопроекта в ближайшее время, обсуждение регулирования криптовалютного рынка в российском правительстве продолжится. На мой взгляд, более оправданным было бы введение ограничений на торговлю криптовалютами — только для квалифицированных инвесторов. Это оградило было бы россиян, не имеющих опыт биржевой торговли, от повышенных рисков", — сообщил Ткачук.

По мнению основателя портала DeCenter Евгения Гордеева, создается ощущение, что "Минфин не до конца понимает всю суть майнинга".

"Он не понимает природу этого явления и не понимает в принципе, почему майнинг, блокчейн и криптовалюты были созданы. Они были созданы, чтобы каждый человек имел право, математическим образом оформленное, добывать криптовалюты, и для этого ему не нужны никакие регуляции и разрешения никаких органов. Если у тебя есть компьютер, который отчасти является продолжением тебя, твоим мозгом, потому что ты управляешь им, нажимаешь кнопки и говоришь, что делать, то этот компьютер может производить некие истории, и в данном случае это не рисунки, не программы, а конкретно криптовалюты. Поэтому никакие регуляции тут не нужны", — заявил Гордеев.

В дальнейшем, по его словам, "просто возникает вопрос, как соединить полученные человеком криптовалюты с реальным миром, чтобы человек мог пойти и купить на эти криптовалюты хлеб".

"Опять же, для этого не нужны никакие регуляции от конкретно Минфина российского, потому что есть уже международные банковские карты Visa и MasterCard, которые позволяют конвертировать биткоин и эфир в доллары, и этой карточкой уже платить в магазине и где угодно электронными деньгами. Получается достаточно простая конструкция, доступная всем: это получение криптовалюты при помощи своего компьютера и, соответственно, расход этой криптовалюты через международную платежную систему Visa или MasterCard, Вот и все. Это все, что надо знать и понимать о том, как работает рынок криптовалют. Попытки это все дело запретить — это попытки загнать медведя обратно в берлогу", — считает он.