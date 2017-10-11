В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании пассажиров такси

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками такси.

Отмечается, что в настоящий момент такси остается единственным видом транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

"Для усиления защищенности наших граждан… необходимо на законодательном уровне ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками легкового такси", — говорится в пояснительной записке.

Помимо этого автор предлагает законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, а также отдельных водителей, чтобы определить, "кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность в случае совершения правонарушения".

Ранее пресс-служба группы ВТБ сообщала, что сервис "Яндекс.Такси" с 5 октября начинает тестировать программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в 11 регионах РФ, в 2018 году программу страхования планируется распространить на все регионы, где работает сервис.

На сайте "Яндекс.Такси" уточняется, что страхование действует на всем протяжении поездки, если ее маршрут начинается в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, в Татарстане и Чувашии, а также, что сервис сотрудничает с несколькими крупными страховыми компаниями. Отмечается, что запуск программы не приведет к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей.