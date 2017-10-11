Минфин поддержал идею ограничения суммы покупки криптовалют

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минфин РФ поддерживает введение ограничений на предельную сумму покупок криптовалюты, но этот предельный размер пока не определён, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Предельную сумму замминистра не уточнил, но ориентировочно это будет соответствовать международной практике.
"Нужно посмотреть международную практику и примерно такую же сделать", — полагает Моисеев.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что ограничение покупки криптовалюты для физических лиц предельной суммой в 600 тысяч рублей является одним из вариантов регулирования рынка, который в настоящее время предлагают эксперты.