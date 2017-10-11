Казахстан не получал предложений о квотах по экспорту нефти в рамках ОПЕК+

АСТАНА, 11 окт – РИА Новости. Казахстан не получал предложений о введении квот по экспорту нефти в рамках соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

"Предложения о введение квот по экспорту нефти в рамках соглашения ОПЕК+ нам пока не поступало", — сказали в пресс-службе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В конце сентября состоялось очередное заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+. На нем было решено предложить странам-участницам сделки отслеживать данные по их экспорту нефти, но только в качестве дополнительного механизма к мониторингу данных о нефтедобыче.

Согласно сентябрьскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), Казахстан, который по условиям сделки ОПЕК+ должен снизить производство нефти на 20 тысяч баррелей в день с прошлогоднего октябрьского уровня, после наблюдавшегося наращивания снизил ее в августе на 54 тысячи баррелей в день (уровень исполнения обязательств составил 268%).