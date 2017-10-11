Агентство Dow Jones по ошибке сообщило о покупке Google компании Apple

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Информационное агентство Dow Jones ошибочно объявило о покупке корпорацией Google компании Apple за 9 миллиардов долларов, следует из заявления самого агентства.
Согласно другому сообщению, сотрудники Google обрадовались этой новости ("Google employees said "Yay").
Затем агентство объявило, что это было технической ошибкой. "Dow Jones сожалеет об ошибочных заголовках, которые были опубликованы в своей новостной ленте между … (16.34 и 16.36 мск — ред.)", — говорится в релизе агентства. Отмечается, что эти заголовки были ошибочно опубликованы в рамках тестирования системы.
Агентство Dow Jones, которое является подразделением News Corp, владеет журналом The Wall Street Journal. Сервис ленты новостей является отдельным продуктом, но статьи из журнала появляются в ленте и наоборот.