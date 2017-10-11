Васильев попросил увеличить поддержку Дагестана из федерального бюджета

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев на пленарном заседании Госдумы попросил увеличить поддержку республики из федерального бюджета и подчеркнул, что готов отчитываться в Госдуме о расходовании выделенных средств.

Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Васильева в связи с его назначением врио главы Дагестана.

"Наша Дума этого состава всегда ставила вопросы парламентского контроля, развивала его, и если это возможно, прошу все фракции посмотреть особенно внимательно – так получилось, что сегодня Республика Дагестан имеет самую низкую подушевую поддержку из федерального бюджета", — сказал Васильев на заседании Госдумы.

"Если вы посчитаете нужным, готов с определенной регулярностью отчитываться в зале, в комитете, который я очень уважаю, о расходовании средств, чтобы каждый рубль, который будет выделен – я говорил это коллегам из руководства Дагестана, это народные деньги – мы за них будем отвечать", — добавил он.