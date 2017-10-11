Трехлетний бюджет Оренбургской области планируется сделать бездефицитным

ОРЕНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Трехлетний бюджет Оренбургской области планируется бездефицитным, доходы и расходы прогнозируются на уровне 71,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Основной финансовый документ региона планируется утвердить на заседании областного парламента в декабре.

"Бездефицитность — главное отличие представленного документа. Тратить ровно столько, сколько зарабатываем — единственно верное в данных условиях решение региональных властей", — цитирует пресс-служба слова министра финансов области Татьяна Мошковой.

Губернатор региона Юрий Берг поставил задачу максимально оптимизировать все расходы перед органами власти.

"Все министерства обязаны беречь каждую копейку, взвешенно и рачительно подходить к использованию бюджетных средств. Перед муниципальными образованиями ставлю задачу свои бюджеты составить без дефицитов", — сказал на заседании правительства губернатор.По данным пресс-службы, приоритетом для властей останется заработная плата населения, социальные выплаты.

Новацией бюджетного цикла региона станет внедрение механизмов проектного управления в областные государственные программы. Среди них: формирование комфортной городской среды, развитие муниципальных театров и домов культуры, новые места в школах, ремонт школьных спортивных залов, экстренная медицинская помощь в труднодоступных районах и ряд других.

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