Медведев примет участие в форуме "Открытые инновации" 17 октября

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 октября примет участие в пленарном заседании форума "Открытые инновации", который пройдет с 16 по 18 октября в Технопарке "Сколково", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Председатель правительства России посетит "Открытые инновации" 17 октября и выступит на пленарном заседании "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство", — говорится в сообщении. Пленарное заседание будет посвящено обсуждению роли государственного и корпоративного управления при переходе к цифровой экономике.

В дискуссии также примут участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, национальный технологический советник правительства Великобритании Лиам Максвелл, основатель, исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Govtech Singapore Жаклин По, ученый, футуролог, профессор The City College of New York Митио Каку, а также футуролог, главный операционный директор Dubai Future Foundation Ноа Рафорд.

Форум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней. Ключевой повесткой первого дня форума станет цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях. Второй день "Открытых инноваций" будет посвящен изменениям в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией. На третий день форума состоится обсуждение социальных аспектов внедрения цифровой экономики.

Форум пройдет при участии консультативного совета по иностранным инвестициям. Партнером второго дня "Открытых инноваций" станет Сингапур. В рамках деловой программы "Открытых инноваций" также пройдут партнерская конференция Россия – Сингапур "Smart Cities", конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".