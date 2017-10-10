Испания заинтересована в наращивании сотрудничества в Россией по газу

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Испания заинтересована в наращивании сотрудничества с Россией по газу и в участии в совместных с российскими компаниями проектах в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"Большинство нефти и газа в Испанию поступает из Алжира, но мы считаем важным диверсифицировать поставки, чтобы не зависеть только от одного поставщика. Российский газ – одна из таких возможностей для нас, мы рады сотрудничеству и совместным проектам испанских и российских компаний", — заявил посол.

По его словам, "если есть возможность увеличить объемы сотрудничества, мы только рады". "Если есть новые возможности расширения нашего сотрудничества, мы предоставляем их как для российских, так и для испанских компаний", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.30.