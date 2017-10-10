В МИД России прокомментировали решение Кипра по делу с акциями "Газпрома"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва сомневается в правомерности решения Кипра по уголовному делу, касающемуся операций с акциями "Газпрома", рассчитывает, что это дело не будет политизироваться, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"В Москве вызвало удивление решение кипрской стороны прекратить сотрудничество с Генеральной прокуратурой Российской Федерацией по уголовному делу, касающемуся операций с акциями ПАО "Газпром", одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "отказано в приеме российской делегации для проведения следственных действий по этому делу в ранее согласованные сроки". "При этом причиной называется обращение Уильяма Браудера в суд с требованием к властям Кипра прекратить сотрудничество с Россией по "его делу" по причине политической мотивированности", — сообщили в ведомстве.

"У нас есть серьезные сомнения как в правомерности такого решения, озвученного до вердикта суда по обращению Уильяма Браудера, так и в его принятии киприотами самостоятельно. Подобные действия кипрских партнеров резко расходятся с уровнем и характером наших двусторонних межгосударственных отношений, которые на протяжении всей своей истории отличались высокой степенью доверия и взаимной поддержкой. Подтверждением этому является интенсивность политических контактов на всех уровнях, прежде всего на высшем", — говорится в комментарии.

В МИД РФ рассчитывают, что "попыткам политизировать расследование уголовных дел будет положен конец и их место займет объективный подход с целью добросовестного следствия, выявления виновных и их приведения к ответственности".