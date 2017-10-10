МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Совета Федерации ратифицировал межправсоглашение с Палестиной о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

В соответствии с документом, капиталовложениям российских и палестинских инвесторов предоставляется режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется Россией и Палестиной капиталовложениям собственных инвесторов или инвесторов других стран. Соглашение гарантирует беспрепятственный перевод за границу доходов и других платежей в связи с осуществленными капиталовложениями.

За Россией и Палестиной сохраняется право применять и вводить изъятия из национального режима в отношении иностранных инвесторов и их капиталовложений, включая реинвестированные капиталовложения. При этом ни одна из сторон соглашения не обязана распространять на капиталовложения инвесторов другой стороны преимущества, предоставляемые капиталовложениям инвесторов любого третьего государства в связи с участием в зоне свободной торговли, таможенном или экономическом союзе или в любых аналогичных интеграционных образованиях, а также на основе соглашений об избежании двойного налогообложения или других договоренностей по вопросам налогообложения.

Соглашение гарантирует защиту капиталовложений инвесторов от принудительного изъятия, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах, в соответствии с законодательством России или Палестины, на недискриминационной основе и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации. Инвесторы будут также вправе рассчитывать на получение компенсации в случае причинения вреда или нанесения ущерба их капиталовложениям и доходам, в частности, вследствие войны, вооруженных конфликтов, гражданских беспорядков.

В связи с фактической невозможностью определения территории Палестины, поскольку ее часть оккупирована, в соглашении не приводятся развернутые определения термина "территория". Это позволит, говорится в заключении правительства, избежать интерпретации каких-либо положений данного соглашения как предопределяющих результат переговоров по правовому статусу территории Палестины в будущем.