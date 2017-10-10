Россия ожидает позитивного решения ВТО по иску к Евросоюзу, заявил Орешкин

МАРРАКЕШ, 10 окт — РИА Новости. Россия ожидает позитивного решения арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с ЕС по третьему энергопакету, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Пока вся информация по данному делу закрыта. Любой спор, который мы начинаем, начинаем с уверенностью, что можем его выиграть", — подчеркнул министр.
РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением Евросоюзом третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела.
Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее говорил РИА Новости, что Россия осенью ожидает решения арбитров ВТО по иску к Евросоюзу по третьему энергопакету.