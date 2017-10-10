Инфляция в РФ в октябре опустится ниже 3%, заявил Орешкин

МАРРАКЕШ, 10 окт — РИА Новости. Годовая инфляция в России в октябре опустится ниже 3%, что не очень хорошо с точки зрения отклонения от цели ЦБ в 4%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас в принципе инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. Еще в апреле я говорил, что у нас инфляция может составить ниже 3% по итогам 2017 года в случае сохранения курса рубля на тех уровнях, которые мы видели в апреле", — сказал он в кулуарах министерской встречи Всемирной торговой организации.

"Курс не сильно изменился. По нашим оценкам, по итогам октября инфляция опустится ниже отметки в 3%, и у нас отклонение от таргета ЦБ уже будет существенно больше 1%, что не есть хорошо", — отметил министр.

"Мы видим, что ЦБ на это реагирует — снизил ставки в сентябре, в целом пытается правильно реагировать на ту ситуацию, которая складывается с инфляционной динамикой", — добавил Орешкин.

Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по инфляции на 2017 год до 3,2%. ЦБ также уточнил прогноз на этот год до 3,5-3,8%, что укладывается в цель по инфляции в 4% в год. Регулятор называет таргет страховкой от дефляции в России и полагает, что более низкая цель может создавать риски опасного для экономики продолжительного снижения потребительских цен.