Власти ЕС смогут знакомиться с данными контрактов на поставку газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости, Мария Князева. Уполномоченные власти Евросоюза смогут в определенных случаях знакомиться с данными контрактов на поставки газа в Европу: закон, позволяющей это, был принят в ЕС в понедельник.
Новые правила призваны усилить сотрудничество стран ЕС в случае кризисов с поставками "голубого топлива", а также открыть доступ властям союза к информации о газовых контрактах, которые могут иметь значение для безопасности газоснабжения в ЕС, сообщалось ранее.
Этот законопроект — один из элементов создания Энергетического союза в ЕС. Перед ним был принят закон о сверке с Еврокомиссией проектов межправительственных соглашений стран ЕС о закупке газа у третьих стран.
В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию стран ЕС, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей.
Защищенные потребители
Страны Евросоюза должны будут представить Еврокомиссии свои определения "защищенных клиентов". К таким клиентам, согласно закону, могут относиться, к примеру, частные потребители, важные социальные службы, малый и средний бизнес.
План действий
Законом предполагается создание в каждой стране ЕС планов превентивных действий, содержащих меры, необходимые для устранения или сглаживания рисков, определенных в групповых и национальных оценках.
Эти планы должны будут содержать и региональные главы, с учетом участия соответствующей страны ЕС в той или иной риск-группе.
Планы превентивных действий и действий в чрезвычайных ситуациях должны быть представлены Еврокомиссии до 1 марта 2019 года, говорится в документе. ЕК должна будет в течение четырех месяцев после получения данных о таких планах провести их оценку и представить свое мнение.
Соседи
Законом также предусмотрено создание механизма солидарности между государствами Евросоюза. То есть, в случае возникновения чрезвычайной ситуации с газоснабжением в той или иной стране ЕС, она сможет в определенных случаях получить газ от соседних стран союза. Такая газовая помощь будет предоставляться за плату.
Контракты
Для того, чтобы компетентные власти страны ЕС и Еврокомиссия могли оценить ситуацию с безопасностью газоснабжения на национальном, региональном и союзном уровнях, они смогут запросить у компаний, работающих в области природного газа, определенные детали уже заключенных контрактов на поставку газа с "трансграничным измерением" и продолжительностью более одного года.
К этим деталям относятся, в том числе, срок контракта, годовые объемы поставок газа, пункты доставки "голубого топлива", минимальные дневные и месячные объемы газа, условия приостановки поставок газа, а также информация о том, приходится ли на этот контракт или контракты с этим же поставщиком более 28% годового потребления газа в данной стране.
В течение 12 месяцев после вступления регулирования в силу, газовые компании должны уведомить власти обо всех существующих контрактах, удовлетворяющих этим условиям.
Обязательства по уведомлению властей распространяются на все коммерческие соглашения, которые имеют отношение к исполнению контракта на поставки газа. Такие договора могут быть связаны с инфраструктурой, хранением газа и другими аспектами, важными для безопасности газоснабжения, свидетельствует текст документа.
Сообщается, что в определенных случаях, власти стран ЕС или Еврокомиссия могут запросить компанию "предоставить контракт, за исключением информации о цене, для оценки его влияния на безопасность поставок газа".
"Все контракты или контрактная информация, полученные" в рамках нового регулирования, "должны оставаться конфиденциальными", говорится в регулировании.