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Экономика

Власти ЕС смогут знакомиться с данными контрактов на поставку газа в Европу

01:5810.10.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗнак газопровода. Архивное фотоЗнак газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости, Мария Князева. Уполномоченные власти Евросоюза смогут в определенных случаях знакомиться с данными контрактов на поставки газа в Европу: закон, позволяющей это, был принят в ЕС в понедельник.

Работа газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
Совет ЕС одобрил новые правила для усиления безопасности газоснабжения
Россия является крупнейшим поставщиком газа для Евросоюза: в первом квартале 2017 года ее доля в общем объеме импорта газа в ЕС составила 41%, сообщалось ранее в материалах Еврокомиссии. Вторым по величине иностранным поставщиком газа в ЕС является Норвегия, чья доля в первом квартале нынешнего года составляла 35%.

Новые правила призваны усилить сотрудничество стран ЕС в случае кризисов с поставками "голубого топлива", а также открыть доступ властям союза к информации о газовых контрактах, которые могут иметь значение для безопасности газоснабжения в ЕС, сообщалось ранее.

Компрессорная установка. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Цель новых правил — укрепить энергетическую безопасность ЕС, сократить его зависимость от третьих сторон в вопросе поставок энергии, дать возможность ЕС быстрее и эффективнее разбираться с кризисами в области газоснабжения. Исполнение законодательства должно также внести свой вклад в улучшение работы внутреннего энергетического рынка ЕС, сообщал ранее Совет ЕС, принявший закон.

Этот законопроект — один из элементов создания Энергетического союза в ЕС. Перед ним был принят закон о сверке с Еврокомиссией проектов межправительственных соглашений стран ЕС о закупке газа у третьих стран.

В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию стран ЕС, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей.

Защищенные потребители

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Согласно тексту нового регулирования, компетентные власти стран ЕС должны будут выбрать газовые компании и попросить их предпринять меры по обеспечению поставок газа для так называемых "защищенных клиентов" в ряде случаев. К примеру, в периоды чрезвычайных температур, исключительного высокого спроса на газ, в случае нарушения работы крупнейшей газовой инфраструктуры в зимний период.

Страны Евросоюза должны будут представить Еврокомиссии свои определения "защищенных клиентов". К таким клиентам, согласно закону, могут относиться, к примеру, частные потребители, важные социальные службы, малый и средний бизнес.

План действий

Здание Газпрома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Закон предусматривает создание региональные риск-групп стран ЕС, причем одна страна может входить в несколько таких групп. На уровне этих групп должны будут пройти оценки рисков для безопасности газоснабжения. Кроме того, компетентные власти каждого государства Евросоюза должны будут провести национальные оценки подобных рисков.

Законом предполагается создание в каждой стране ЕС планов превентивных действий, содержащих меры, необходимые для устранения или сглаживания рисков, определенных в групповых и национальных оценках.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кроме того, будут необходимы и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, содержащие меры, которые будут приняты для устранения или смягчения последствий перебоев газоснабжения. Эти меры должны быть недискриминационными, не должны искажать конкуренцию или угрожать безопасности газоснабжения других стран ЕС или союза в целом.

Эти планы должны будут содержать и региональные главы, с учетом участия соответствующей страны ЕС в той или иной риск-группе.

Планы превентивных действий и действий в чрезвычайных ситуациях должны быть представлены Еврокомиссии до 1 марта 2019 года, говорится в документе. ЕК должна будет в течение четырех месяцев после получения данных о таких планах провести их оценку и представить свое мнение.

Соседи

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
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Новое регулирование выдвигает некоторые требования и к инфраструктуре в странах ЕС, в том числе, по возможностям перебрасывать газ между странами ЕС – то есть транспортировать его в обе стороны. Подобные требования могут потребовать расходов, свидетельствует текст регулирования.

Законом также предусмотрено создание механизма солидарности между государствами Евросоюза. То есть, в случае возникновения чрезвычайной ситуации с газоснабжением в той или иной стране ЕС, она сможет в определенных случаях получить газ от соседних стран союза. Такая газовая помощь будет предоставляться за плату.

Контракты

Первые трубы для Северного потока — 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Исходя из текста регулирования, власти стран Евросоюза смогут в определенных случаях запрашивать у компаний, работающих в сфере газа, информацию об их контрактах на закупки "голубого топлива". Это будет делаться для оценки ситуации с газоснабжением в контрактных странах ЕС, говорится в документе.

Для того, чтобы компетентные власти страны ЕС и Еврокомиссия могли оценить ситуацию с безопасностью газоснабжения на национальном, региональном и союзном уровнях, они смогут запросить у компаний, работающих в области природного газа, определенные детали уже заключенных контрактов на поставку газа с "трансграничным измерением" и продолжительностью более одного года.

К этим деталям относятся, в том числе, срок контракта, годовые объемы поставок газа, пункты доставки "голубого топлива", минимальные дневные и месячные объемы газа, условия приостановки поставок газа, а также информация о том, приходится ли на этот контракт или контракты с этим же поставщиком более 28% годового потребления газа в данной стране.

Компрессорная установка. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Также для оценки ситуации с безопасностью газоснабжения властями стран ЕС, компании будут сразу же информировать их о вновь заключенных или измененных контрактах на поставки газа, срок которых превышает один год и на которые индивидуально или вместе с другими контрактами с тем же поставщиком приходится 28% или более годового потребления газа в соответствующей стране ЕС.

В течение 12 месяцев после вступления регулирования в силу, газовые компании должны уведомить власти обо всех существующих контрактах, удовлетворяющих этим условиям.

Обязательства по уведомлению властей распространяются на все коммерческие соглашения, которые имеют отношение к исполнению контракта на поставки газа. Такие договора могут быть связаны с инфраструктурой, хранением газа и другими аспектами, важными для безопасности газоснабжения, свидетельствует текст документа.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Обязательства по уведомлению не касаются информации о ценах на "голубое топливо" и на изменения в договорах, касающиеся только цен, говорится в законе.

Сообщается, что в определенных случаях, власти стран ЕС или Еврокомиссия могут запросить компанию "предоставить контракт, за исключением информации о цене, для оценки его влияния на безопасность поставок газа".

"Все контракты или контрактная информация, полученные" в рамках нового регулирования, "должны оставаться конфиденциальными", говорится в регулировании.

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