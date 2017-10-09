Орешкин: ЕС агрессивно использует субсидии в АПК для защиты производителей

МАРРАКЕШ (Марокко), 9 окт — РИА Новости. Страны Евросоюза агрессивно использует канал субсидирования сельского хозяйства для защиты своих производителей, Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) будет добиваться отмены таких субсидий, рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас осталось ровно два месяца до конференции в Аргентине, сегодняшнее мероприятие очень важно. Все страны начинают сужать повестку дня, остаются только те вопросы, по которым мы можем достичь консенсуса, чтобы принять решения в конце этого года", — сказал он журналистам по итогам первого дня неформальной встречи ВТО.

Он отметил, что день был посвящён тому, по каким вопросам страны готовы идти вперёд. "Мы тоже выступили, наши приоритеты: отмена субсидий и уменьшение субсидий по сельскому хозяйству на глобальном рынке. Мы видим, что другие страны используют этот канал агрессивно, это искажает конкуренцию, наша гораздо более конкурентоспособная продукция и по качеству и по стоимости в итоге не может попасть на рынки, так как страны закрывают свои рынки. Речь идёт в первую очередь о странах Европейского союза", — заявил министр.

"Две другие инициативы, которые мы поддерживаем — это соглашение по регулированию инвестиций. Создание некого фундамента, чтобы с точки зрения регулирования инвестиционной активности появлялся фундамент, в рамках которого страны могли бы общаться друг с другом", — продолжил Орешкин.

Обсуждался и вопрос электронной торговли. "Это тема, которая будет обсуждаться не только в Аргентине, но и тема на ближайшие годы. Электронная торговля будет определять то, как будет развиваться глобальная экономика в ближайшее десятилетие как минимум", — уверен глава МЭР. Кроме того, министр обратил внимание участников на необходимость решения вопросов, связанных с запретом субсидий, способствующих незаконному, нерегулируемому и несообщаемому рыбному промыслу.

"Есть проекты документов по всем нашим инициативам, они были представлены членам-ВТО", — заключил он.