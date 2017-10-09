Орешкин: ЕС агрессивно использует субсидии в АПК для защиты производителей

МАРРАКЕШ (Марокко), 9 окт — РИА Новости. Страны Евросоюза агрессивно использует канал субсидирования сельского хозяйства для защиты своих производителей, Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) будет добиваться отмены таких субсидий, рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Он отметил, что день был посвящён тому, по каким вопросам страны готовы идти вперёд. "Мы тоже выступили, наши приоритеты: отмена субсидий и уменьшение субсидий по сельскому хозяйству на глобальном рынке. Мы видим, что другие страны используют этот канал агрессивно, это искажает конкуренцию, наша гораздо более конкурентоспособная продукция и по качеству и по стоимости в итоге не может попасть на рынки, так как страны закрывают свои рынки. Речь идёт в первую очередь о странах Европейского союза", — заявил министр.
"Две другие инициативы, которые мы поддерживаем — это соглашение по регулированию инвестиций. Создание некого фундамента, чтобы с точки зрения регулирования инвестиционной активности появлялся фундамент, в рамках которого страны могли бы общаться друг с другом", — продолжил Орешкин.
"Есть проекты документов по всем нашим инициативам, они были представлены членам-ВТО", — заключил он.