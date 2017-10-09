"Роснано" планирует привлечь кредиты на 21,1 млрд рублей

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Роснано" планирует привлечь кредиты четырех банков на общую сумму 21,1 миллиарда рублей под госгарантии 2017 года, следует из материалов на портале госзакупок.

"Утвердить результаты запроса предложений, согласовать возможности заключения договоров с ПАО "Совкомбанк", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО Банк "Санкт-Петербург" и ПАО "АК Брас" Банк", — говорится в документах.

Как следует из протокола, Совкомбанк готов предоставить "Роснано" кредит на 10 миллиардов рублей под 9,9% годовых, Связь-банк и банк "Санкт-Петербург" по 5 миллиардов рублей под 9,65% и 9,9% годовых соответственно и "АК Барс" профинансирует на 1,1 миллиарда рублей под 9,8% годовых.

Указывается, что кредитные средства нужны для реализации инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии, финансирования инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в России и за рубежом, а также для погашения кредитов либо облигационных займов.