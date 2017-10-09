Оборот малых предприятий Воронежской области вырос на 13,6% в I полугодии

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Оборот продукции малых предприятий Воронежской области вырос по итогам первого полугодия на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 195 миллиардов рублей, сообщает в понедельник правительство региона.

Динамика оборота продукции, производимой малыми предприятиями Воронежской области, обсуждалась в понедельник на заседании президиума правительства региона.

"По итогам первого полугодия 2017 года оборот продукции малых предприятий составил 195 миллиардов рублей — 113,6% к аналогичному периоду 2016 года", — говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина, оборот продукции, производимой малыми предприятиями (в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями региона), за 2016 год составил 1,13 триллиона рублей — 97,8% к уровню 2015 года.

"По абсолютному значению показателя по России Воронежская область в 2016 году поднялась с 12 на 11 место и сохранила 3 место по ЦФО. По значению показателя в расчете на душу населения Воронежская область по итогам 2016 года вошла в десятку лучших регионов Российской Федерации, заняв 7 место по РФ и 2 место по ЦФО", — сообщают областные власти.

По данным облправительства, количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло в прошлом году на 10% к уровню 2015 года. На 12 тысяч человек увеличилась по итогам прошлого года и численность занятых на малых предприятиях: более 247 тысяч человек, или 108% к уровню 2015 года (229,067 тысячи человек).

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