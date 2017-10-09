Поддержку для Арктики нужно закрепить законом, заявила губернатор Заполярья

МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Российские регионы крайне заинтересованы в законодательном закреплении мер государственной поддержки в Арктической зоне, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на первом пленарном заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера.

"Необходимость особого подхода к развитию северных и арктических территорий России принимает все более выраженный правовой аспект. Мы крайне заинтересованы именно в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России", – заявила Марина Ковтун. Она также отметила, что Мурманская область, как и другие арктические регионы, принимает в этой работе активное участие.

Среди проблем, негативно влияющих на развитие арктических территорий страны, Ковтун назвала высокие издержки ведения хозяйственной деятельности и утрату некогда очень весомых материальных преимуществ работы в районах Крайнего Севера.

При этом, по мнению губернатора, ряд принятых в последнее время на федеральном уровне решений предполагает установление особых подходов к государственной политике в отношении арктического макрорегиона с учетом особенностей ведения здесь хозяйственной деятельности и закрепления национальных интересов России в Арктике.

"Соответствующие меры, если они будут разработаны и установлены законодательно, могли бы дать серьезный импульс к ускорению социально-экономического развития и повышения качества жизни населения арктических территорий России", – заявила Ковтун.