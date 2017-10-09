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Экономика

Поддержку для Арктики нужно закрепить законом, заявила губернатор Заполярья

17:3009.10.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Марина Ковтун на XX Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фотоГубернатор Мурманской области Марина Ковтун на XX Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Российские регионы крайне заинтересованы в законодательном закреплении мер государственной поддержки в Арктической зоне, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на первом пленарном заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера.

Арктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции
© РИА Новости / Виталий Аньков
Арктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции
"Необходимость особого подхода к развитию северных и арктических территорий России принимает все более выраженный правовой аспект. Мы крайне заинтересованы именно в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России", – заявила Марина Ковтун. Она также отметила, что Мурманская область, как и другие арктические регионы, принимает в этой работе активное участие.

Среди проблем, негативно влияющих на развитие арктических территорий страны, Ковтун назвала высокие издержки ведения хозяйственной деятельности и утрату некогда очень весомых материальных преимуществ работы в районах Крайнего Севера.

Атомный ледокол во время арктической экспедиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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При этом, по мнению губернатора, ряд принятых в последнее время на федеральном уровне решений предполагает установление особых подходов к государственной политике в отношении арктического макрорегиона с учетом особенностей ведения здесь хозяйственной деятельности и закрепления национальных интересов России в Арктике.

"Соответствующие меры, если они будут разработаны и установлены законодательно, могли бы дать серьезный импульс к ускорению социально-экономического развития и повышения качества жизни населения арктических территорий России", – заявила Ковтун.

Уникальная российская военная база "Арктический трилистник"
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" была построена на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российская военная база "Арктический трилистник" была построена на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений спецназначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, специализированных складов и хранилищ.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений спецназначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, специализированных складов и хранилищ.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУ военной базы есть собственный автономный энергоблок.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
У военной базы есть собственный автономный энергоблок.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа сайте Минобороны любой желающий может ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник".Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
На сайте Минобороны любой желающий может ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник".
© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкБлагодаря 3D-экскурсии можно увидеть, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный зал библиотека или медицинский блок.База Арктический трилистник
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Благодаря 3D-экскурсии можно увидеть, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный зал библиотека или медицинский блок.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПереходы, связывающие отдельные сооружения базы, позволяют военнослужащим, не выходя на открытый воздух, свободно передвигаться между блоками различного назначения.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Переходы, связывающие отдельные сооружения базы, позволяют военнослужащим, не выходя на открытый воздух, свободно передвигаться между блоками различного назначения.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкАдминистративно-жилой комплекс "Арктический трилистник" на сегодняшний день является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" на сегодняшний день является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСпециальное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления, созданное на базе вездехода ТРЭКОЛ.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Специальное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления, созданное на базе вездехода ТРЭКОЛ.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ 2017 году Минобороны планирует ввести в эксплуатацию более ста капитальных объектов военной инфраструктуры в Арктике.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В 2017 году Минобороны планирует ввести в эксплуатацию более ста капитальных объектов военной инфраструктуры в Арктике.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсе строительные материалы и техника для возведения "арктических баз" завозятся с материка, причем используются только специальные материалы, способные выдерживать сильнейшие морозы.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Все строительные материалы и техника для возведения "арктических баз" завозятся с материка, причем используются только специальные материалы, способные выдерживать сильнейшие морозы.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСобаки, живущие на территории российской военной базы.Собаки на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Собаки, живущие на территории российской военной базы.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДеревянная церковь, построенная на территории базы "Арктический трилистник".Деревянная церковь на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Деревянная церковь, построенная на территории базы "Арктический трилистник".
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