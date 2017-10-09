Арбитраж Москвы отложил дело о банкротстве журналиста Сагалаева

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 23 октября рассмотрение возбужденного по заявлению Сбербанка дела о банкротстве известного тележурналиста Эдуарда Сагалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель Сбербанка представил суду проект мирового соглашения. "Готовы представить проект мирового, но он пока не подписан", — сказал юрист крупнейшего российского банка. По словам представителя Сагалаева, мировое соглашение будет подписано в течение двух дней. "Через два дня планируется утверждение мирового соглашения, условия согласованы и частично исполнены, за исключением отлагательных", — сказал он.

Арбитраж Москвы 3 октября признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве Михаила Сагалаева, сына Эдуарда Сагалаева, и ввел начальную процедуру его банкротства — реструктуризацию долгов. Суд включил задолженность перед банком в размере более 206 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Сагалаева-младшего. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 12 марта.

При рассмотрении того дела представитель Михаила Сагалаева также заявил, что мировое соглашение стороны собираются заключить к 11 октября. Представитель Сбербанка сообщил, что в этот день будет слушаться дело о банкротстве основного должника, поручителем которого выступили Михаил и Эдуард Сагалаевы. Согласно материалам суда, на эту дату назначено дело о банкротстве ООО "Рехаб Клиника", основными соучредителями которого, по данным ЕГРЮЛ, являются отец и сын Сагалаевы.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", требование банка связано с тем, что в свое время Эдуард Сагалаев выступил поручителем по кредиту, который его сын брал в Сбербанке на создание клиники. В пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости ранее пояснили, что Сбербанк обратился с заявлением о признании Сагалаева банкротом в связи с неисполнением последним обязательств по договору поручительства.

В пресс-службе отметили, что "банк вынужден был пойти на данный шаг, поскольку иные способы разрешения сложившейся ситуации не принесли результатов". Сам Сагалаев с самого начала выражал уверенность, что спор будет урегулирован мирным путем.

Эдуард Сагалаев — российский телевизионный деятель, журналист, глава Национальной ассоциации телерадиовещателей. С 1975 года занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1984-1988 годах был главным редактором молодежной редакции Центрального телевидения, создателем и ведущим программы "12-й этаж" и одним из руководителей программы "Взгляд".

В 1992 году Сагалаев создал Московскую независимую вещательную корпорацию (МНВК) и возглавил первый в России частный телеканал "ТВ-6 Москва". С февраля 1996 года по февраль 1997 года был председателем ВГТРК. C 2009 года — художественный руководитель и ведущий телеканала "Психология 21" (телекомпания "Стрим").