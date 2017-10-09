Совет ЕС одобрил новые правила для усиления безопасности газоснабжения

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС окончательно одобрил законодательные нормы, направленные на укрепление безопасности газоснабжения Евросоюза, крупнейшим поставщиком газа для которого является Россия, говорится в сообщении совета.

"Совет принял сегодня пересмотренное регулирование о мерах по обеспечению безопасности газоснабжения. Законодательный акт вступит в силу через четыре дня после его публикации в официальном журнале Евросоюза", — говорится в релизе.

Новые правила призваны усилить сотрудничество стран ЕС в случае кризисов с поставками "голубого топлива", а также открыть доступ властям союза к информации о газовых контрактах, которые могут иметь значение для безопасности газоснабжения в ЕС, сообщалось ранее.

Основными элементами принятого регулирования являются: усиление наблюдения за положениями контрактов на поставку газа, укрепление регионального сотрудничества и координации внутри ЕС в вопросах газоснабжения, создание механизма солидарность стран ЕС друг с другом на случай чрезвычайных газовых кризисов, говорится в релизе.

Цель новых правил – укрепить энергетическую безопасность ЕС, сократить его зависимость от третьих сторон в вопросе поставок энергии, дать возможность ЕС быстрее и эффективнее разбираться с кризисами в области газоснабжения. Исполнение законодательства должно также внести свой вклад в улучшение работы внутреннего энергетического рынка ЕС, также свидетельствует сообщение.

Этот законопроект — один из элементов создания Энергетического союза в ЕС. Перед ним был принят закон о сверке с Еврокомиссией проектов межправительственных соглашений стран ЕС о закупке газа у третьих стран. В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию стран ЕС, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей.