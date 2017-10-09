"Роснефть" интересуют нефтяные активы Sinopec в Аргентине, пишет Рейтер

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Несколько российских нефтяных компаний, включая "Роснефть", заинтересованы в покупке аргентинских активов китайской нефтяной компании Sinopec, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным одного из источников, стоимость активов по нефте — и газопереработке, в основном в южной провинции Санта-Крус (Santa Cruz), оценивается в 750 миллионов — 1 миллиард долларов. При этом в 2010 году компания приобрела активы за 2,45 миллиарда долларов в стремлении диверсифицировать свои нефтяные источники.

Кроме российских компаний, на активы Sinopec претендуют фирмы из США, Европы, Африки и Латинской Америки. По данным другого источника, мексиканская Vista Oil & Gas также заинтересована в покупке. Всего на активы претендуют 15 компаний.

Sinopec объявила в сентябре, что ухудшение экономических условий и социальные волнения в Аргентине привели к значительному сокращению прибыли компании, в частности, из-за трудовых конфликтов на предприятиях.

Из расчета стоимости нефти в 60 долларов за баррель к концу 2015 года потери компании на проектах в Аргентине составили 2,5 миллиарда долларов, сообщало агентство Caixin в прошлом году. Ранее также сообщалось, что компания рассматривала вариант отказаться от запланированных инвестиций в проекты в латиноамериканской стране в 2015 году.