"Роснефть" интересуют нефтяные активы Sinopec в Аргентине, пишет Рейтер

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Несколько российских нефтяных компаний, включая "Роснефть", заинтересованы в покупке аргентинских активов китайской нефтяной компании Sinopec, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Кроме российских компаний, на активы Sinopec претендуют фирмы из США, Европы, Африки и Латинской Америки. По данным другого источника, мексиканская Vista Oil & Gas также заинтересована в покупке. Всего на активы претендуют 15 компаний.
Из расчета стоимости нефти в 60 долларов за баррель к концу 2015 года потери компании на проектах в Аргентине составили 2,5 миллиарда долларов, сообщало агентство Caixin в прошлом году. Ранее также сообщалось, что компания рассматривала вариант отказаться от запланированных инвестиций в проекты в латиноамериканской стране в 2015 году.