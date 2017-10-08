Медведев отметил высокое качество продукции российских аграриев

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что продукция российских аграриев отличается высоким качеством и востребована на международном рынке, сообщается на сайте кабинета министров.

"Ваша продукция отличается высоким качеством, поэтому она востребована не только на нашем, но и на международном рынке. Стабильно растущий экспорт зерна, растительного масла, сахара, рыбы и морепродуктов служит тому прекрасным подтверждением", — говорится в обращении Медведева по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам председателя правительства, минувшее лето стало для российских аграриев настоящим испытанием на прочность, но, несмотря на капризы погоды, они достойно решили стоящие перед ними задачи, собрали рекордный урожай.

"Этот успех – результат вашего профессионализма, целеустремленности и ответственного отношения к своему делу. А также – активного внедрения прогрессивных технологий, современной техники, инновационных разработок наших ученых… Вы показываете яркий пример того, как нужно привлекать и эффективно использовать инвестиции, как реализовывать программу импортозамещения и наращивать экспортный потенциал", — отметил Медведев.

Правительство будет и впредь заниматься строительством современного жилья, а также школ, больниц, дорог, привлекать в отрасль молодые, квалифицированные кадры, поддерживать отечественных производителей, добавил премьер-министр.