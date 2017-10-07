МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева считает, что сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в научной сфере может способствовать дальнейшей модернизации экономики.

"Сотрудничество в научной сфере между нашими странами может серьезно способствовать решению важных вопросов дальнейшей модернизации экономики. А более тесные контакты в гуманитарных областях помогут сближению между народами, лучшему знанию и пониманию их истории и культуры", — сказала Васильева в ходе церемонии присвоения звания почетного доктора МГИМО королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду.

При этом Васильева отметила, что обе страны имеют сходные задачи освобождения от сырьевой экономики. "Саудовская Аравия интересна для россиян еще и тем, что она, как и Россия, решает сходные задачи освобождения от сырьевой зависимости, создания экономики, основанной на знаниях, инновациях и самых современных технологиях", — сказала министр.

Политик рассказала, что уже более года Саудовская Аравия живет в соответствии с "Видением Саудовской Аравии-2030", программой радикальных реформ в экономической, социальной областях, определивших развитие королевства, и еще раз подчеркнула сходство задач, стоящих перед двумя странами.

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, в свою очередь, заметил, что отношения России и Саудовской Аравии имеют долгую историю, и добавил, что арабский язык и история Востока всегда были столпами классического образования в МГИМО. "Достаточно сказать, что преподавать арабский язык в нашем университете начали 200 лет назад", — сказал Торкунов.