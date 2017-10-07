Объем соглашений РФПИ с партнерами из Саудовской Аравии превысил $2 млрд

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во время визита делегации из Саудовской Аравии в Москву заключил соглашения в объеме более 2 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев.

"В рамках этого визита объем заключенных РФПИ соглашений превысил 2 миллиарда долларов. С учетом того, что РФПИ на рубль собственных средств привлекает в среднем 9 рублей от соинвесторов, партнеров и банков, только эта сумма может увеличиться в несколько раз", — заявил он.

Дмитриев рассказал, что РФПИ сейчас изучает целый ряд возможностей для таких российских компаний, как "Сибур". "Программа "Видение 2030" предполагает локализацию производства в Саудовской Аравии на уровне в 70%, и мы с российскими компаниями и саудовскими партнерами готовы работать в этом направлении, в том числе и в рамках созданных технологической и энергетической платформ", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что фонд активно взаимодействует с Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). В ходе российско-саудовского инвестиционного форума SAGIA, как регулятор, выдала ряду российских компаний лицензии на работу в Саудовской Аравии.

РФПИ, Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии и государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ранее объявили о создании платформы для инвестиций в энергетическом секторе. Кроме того, РФПИ и PIF сообщили о создании Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе объемом 1 миллиард долларов.

Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду прибыл с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом в Москву. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам переговоров страны подписали 14 документов. В пятницу саудовский король встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым.