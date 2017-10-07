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Экономика

Миссия выполнима: как китайцы сражаются за глобальный рынок смартфонов

08:0007.10.2017
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© AP Photo / Ng Han GuanГлава компании Xiaomi Лэй Цзюнь о время презентации смартфона Xiaomi Note. 15 января 2015Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь о время презентации смартфона Xiaomi Note. 15 января 2015
© AP Photo / Ng Han Guan

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Многолетние лидеры мобильного рынка Apple и Samsung  уже не столь уверенно ощущают себя на первых строчках мобильного хит-парада, потому что на пятки им наступают китайцы. Шесть мест в десятке крупнейших компаний глобального рынка смартфонов заняли китайские производители. Один из локомотивов "китайского мобильного чуда" — компания Xiaomi, которая входит в пятерку самых крупных в мире игроков рынка. Ни одной китайской компании ранее не удавалось достичь таких высот. А на российском рынке только с начала года доля этих смартфонов выросла более чем в три раза. О том, как появление Android превратило китайского в разработчика ПО в тяжеловеса рынка и чем грозит Apple и Samsung китайская экспансия — в материале РИА Новости.

Статуя Android
© AFP 2017 / Jeff Pachoud
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Android как предчувствие

В отличие от многих  сегодняшних гигантов вроде Apple или Microsoft,  Xiaomi не являлась "гаражным" стартапом, а ее будущий основатель Лэй Цзюнь не был новичком в технологической индустрии.

К моменту создания Xiaomi он уже был миллиардером, пройдя путь от инженера до президента китайского софтверного гиганта Kingsoft. Параллельно Цзюнь интересовался различными технологическими стартапами и инвестировал в приглянувшиеся ему проекты.

В 2010 году его внимание привлекла операционная система Android, дела у которой тогда только пошли в гору. Годом ранее на рынок вышло первое полноценное Android-устройство — смартфон с сенсорным экраном HTC Dream, имевший оглушительный успех. Но сама мобильная платформа, которая уже через несколько лет захватила практически весь рынок, тогда была далека от совершенства.

© AFP 2017 / Josep LagoЛоготип операционной системы Android
© AFP 2017 / Josep Lago
Логотип операционной системы Android

Цзюнь решил: эту неуклюжую, но многообещающую систему можно сделать лучше. В том же году на китайский рынок вышла первая версия программной оболочки для Android — Miui. Ее отличали удобный интерфейс и стабильная работа. Xiaomi сделала ставку и на максимальную открытость: Miui была доступна для любых смартфонов, а не только для ее собственных.

Гендиректор Microsoft Стив Балмер демонстрирует телефон Nokia с новой мобильной платформой Windows Phone 8
© REUTERS / Robert Galbraith
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Летом  2011 года на рынок вышел недорогой и производительный телефон, работающий под управлением ОС Android и Miui — Xiaomi Mi One. На китайском рынке устройство, имевшее внешнее сходство с iPhone и сравнимые технические характеристики, произвело настоящий фурор.  А уже следующий  продукт Xiaomi  Me Two журнал Forbes назвал "великим китайским смартфоном" — за пару лет было продано более 25 миллионов этих устройств.

Продать за 37 секунд

С Xiaomi Mi 3 китайский игрок решил выходить на соседний индийский рынок и не прогадал. Местные пользователи менее чем за час раскупили в индийском Flipkart всю линейку Xiaomi Mi 3. Именно этот телефон стал ключевым устройством Xiaomi.

Пятидюймовый Full HD-экран, 13-мегапиксельная камера, четырехъядерный процессор с частотой в 2,3 ГГц (и все это за 300 долларов) заставили потребителей по всему миру критически взглянуть на топовые устройства Apple и Samsung и понять, что столь же красивый и высокопроизводительный телефон может быть недорогим, а китайский товар — качественным.

© Фото : XiaomiСмартфон Xiaomi Mi 3
© Фото : Xiaomi
Смартфон Xiaomi Mi 3

Первая партия нового Mi4, которую Xiaomi тогда по традиции продавала на своем официальном сайте, разошлась всего за 37 секунд. Устройство продемонстрировало возросшую производительность, емкий аккумулятор на 3080 мАч, которым до сих пор не могут похвастаться топовые устройства Apple и Samsung. Цена же, по сравнению с предшественником, осталась практически неизменной — 325 долларов.

Презентация телефона Vertu. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Популярность в России

В 2015 году Xiaomi начали называть будущим "убийцей" Apple, поскольку в Китае она уже потеснила и "яблоко", и Samsung, обойдя их по объемам продаж, а спустя год стала самым дорогим стартапом в мире после американской Uber с оценкой в 46 миллиардов долларов.

Телефоны молодого китайского бренда вызвали интерес и в России. Интересно, что еще до официального прихода в страну (устройства были доступны в основном через интернет с AliExpress) компании удалось занять 0,7%  российского рынка.

Xiaomi открыла официальные магазины в России в июле этого года, а уже в августе вошла в пятерку  крупнейших производителей на российском рынке по объему продаж, заняв 4,4% рынка.

© AFP 2017 / Nicolas AsfouriОснователь компании Xiaomi Лэй Цзюнь
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь

Китайский подход

Доля Samsung и Apple неуклонно сокращается — ее "отъедают" китайские производители. Почему так происходит?

Samsung и  Apple теряют долю рынка, поскольку сталкиваются со все более  жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов. Китайцы продают конкурентоспособные по цене высококачественные смартфоны, оснащенные инновационными функциями", — констатировали аналитики Gartner в майском исследовании глобального рынка смартфонов.

На то, что китайцы серьезно поменяли расклад сил на мировом рынке смартфонов, указывают и в IDC. В первом квартале 2017-го пять крупнейших китайских поставщиков смартфонов — Huawei Technologies, Oppo, Vivo, ZTE Corp и Xiaomi собрали около 29,6% мировых поставок смартфонов.

© Фото : VivoСмартфон Vivo Xplay 3S
© Фото : Vivo
Смартфон Vivo Xplay 3S

Интересно, что в ряде стран рынок захватывают совсем малоизвестные и молодые китайские бренды, адаптируя устройства под нужны местных пользователей. Так, например, базирующийся в Шэньчжэне производитель смартфонов Transsion Holdings захватил более 40% мобильного рынка в странах Африки к югу от Сахары: он предложил устройства с четырьмя слотами для сим-карт и временем автономной работы до 15 часов.

"Мы прислушиваемся к потребностям Африки, — отметил Ариф Чоудхури, вице-президент Transsion. По его мнению, успех компании на континенте обеспечила стратегия "мысли глобально, а действуй локально".

Cегодняшним лидерам мобильного рынка явно не хватает подобной гибкости, поэтому наблюдатели не исключают, что  очень скоро пользователям могут надоесть их супердорогие телефоны, которые будто бы заявляют: "любите нас такими, какие мы есть". 

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