В Нижегородской области собрали более тонны зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Ожидаемый в этом году урожай зерна полностью удовлетворит потребности Нижегородской области, на данный момент собрано 1,3 миллиона тонн зерновых, сообщили в пятницу в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

"Ожидаемый валовой сбор зерна позволит полностью закрыть собственную потребность региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне", — сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным на 5 октября, нижегородские аграрии намолотили 1 миллион 333 тысячи тонн зерна, что на 250 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Сейчас уборочная кампания продолжается, предстоит убрать еще 20 га. В министерстве также отметили, что в этом году получена рекордная средняя урожайность зерновых — 25 центнеров с гектара.

По данным министерства, в 2017 году посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составила 597 тысяч га, или 100,5% к уровню 2016 года.

Вопрос с обеспечением отрасли животноводства кормами решен — заготовлены необходимые объемы грубых и сочных кормов, добавили в ведомстве.

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