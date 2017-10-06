Врио главы Нижегородской области пообещал активную поддержку ГАЗу

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин пообещал активную поддержку группе ГАЗ" и другим инвесторам региона.

"Мы всегда очень активно поддерживали ГАЗ на федеральном уровне, я имею в виду правительство России, министерство промышленности и торговли. Я знаю досконально все механизмы и потребности предприятия, естественно, мы будем продолжать с ним работать и будем еще более активно их поддерживать, согласовывая, конечно же, при этом планы по развитию", — сказал Никитин журналистам, отвечая на вопрос о планах развития промышленности в регионе и перспективах работы с группой "ГАЗ".

Он сообщил, что и с "ГАЗом", и с новыми потенциальными участниками автомобильного кластера Нижегородской области, и с инвесторами других отраслей власти будут обсуждать возможности по заключению специальных инвестиционных контрактов.

"Мы активизируемся, безусловно, по работе с федеральным центром по поддержке индустриальных парков и также другие новые инструменты поддержки будем более активно использовать", — сказал врио главы региона.

Он сообщил, что в понедельник планируется встреча с промышленниками и предпринимателями региона. "Как раз на встрече с промышленниками и предпринимателями мы это обсудим. Я надеюсь услышать от них их пожелания, планы, где мы можем их поддержать", — сказал Никитин.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

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