Правительство увеличило объем финансирования развития Крыма

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Правительство РФ внесло изменение в федеральную целевую программу социально-экономического развития крымского региона до 2020 года, увеличив сумму финансирования до 825,4 миллиарда рублей, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Общий объем финансирования программы на 2015-2020 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 825,405 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 779,762 миллиарда рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации (Республики Крым и Севастополя – ред.) —15,344 миллиарда рублей и внебюджетных источников – 30,298 миллиарда рублей", — говорится в документе.

В частности, на капитальные вложения направят 767 миллиардов рублей, а на прочие нужды — 58,4 миллиарда рублей.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования в прежней редакции составлял около 770 миллиардов рублей, в том числе бюджетных средств — более 738 миллиардов рублей, внебюджетных — более 31 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни.

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